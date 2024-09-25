В Кремле высказались об идее сократить время обучения в школах

В Кремле высказались об идее помощника президента России Владимира Мединского сократить время обучения в школе.

"Есть у специалистов доводы и за, и против. Но, безусловно, эта дискуссия более, чем оправданная – времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются, и под это, конечно, должна живо подстраиваться система образования", - приводит "Ъ" ответ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на вопрос, знаком ли Владимир Путин с инициативой своего помощника.

Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что продолжительность обучения в российских школах нужно сократить, чтобы начинать заниматься профориентацией раньше. Обучение в течение 11 лет, как сейчас, он назвал "непозволительной роскошью". По его словам, само время диктует сокращение продолжительности образования, в том числе в вузе.

"Все будет раньше и быстрее. Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен", - сказал он.