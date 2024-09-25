В Перми следователи проводят проверку о халатности из-за обрушения потолка

В Кировском районе города Перми следователями СК России устанавливаются обстоятельства угрозы обрушения потолочных перекрытий в многоквартирном жилом доме, не признанном аварийным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК.

Ведомство проводит проверку по статье "Халатность".

В сентябре 2024 года в подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Дунайская города Перми обрушился потолок. Коммуникации дома находятся в неисправном состоянии, по этой причине в квартирах происходит течь, имеется угроза обрушения потолочных перекрытий, при этом дом аварийным не признан.

Следователями территориального следственного отдела производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В рамках процессуальной проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействиям) лиц, ответственных за содержание жилого фонда, а также контролирующих органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход и результаты проверки находятся на особом контроле в аппарате ведомства.