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Фото: globallookpress.com/ Marcus Golejewski

В Екатеринбурге объявят конкурс на создание памятника режиссеру Балабанову

Мэрия Екатеринбурга объявит конкурс на создание монумента известного режиссера Алексея Балабанова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Планируется, что конкурс стартует уже в октябре 2024 года. К середине декабря специальная комиссия должна будет выбрать автора, который создаст памятник кинематографисту. В состав комиссии войдут как профессиональные скульпторы, так и коллеги Балабанова – сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Евгений Горенбург и другие.

Кроме этого, официально утверждено место будущего памятника. Он появится напротив главного входа в здание Свердловской киностудии на Проспекте Ленина, 50б. Планируется, что эскиз монумента будет готов к отливке в бронзе к марту 2025 года. А в мае будет установлен.

Напомним, решение об установке памятника Алексею Балабанову было принято в августе на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга ("Совет неравнодушных"). Идею поддержал глава города Алексей Орлов. Балабанов ушел из жизни в мае 2013 года.

Теги: Балабанов, памятник, конкурс, мэрия, Екатеринбург


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Ранее 02.08.2024 10:21 Мск В Екатеринбурге задумали поставить памятник режиссеру Алексею Балабанову

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