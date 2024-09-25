В Екатеринбурге объявят конкурс на создание памятника режиссеру Балабанову

Мэрия Екатеринбурга объявит конкурс на создание монумента известного режиссера Алексея Балабанова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Планируется, что конкурс стартует уже в октябре 2024 года. К середине декабря специальная комиссия должна будет выбрать автора, который создаст памятник кинематографисту. В состав комиссии войдут как профессиональные скульпторы, так и коллеги Балабанова – сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Евгений Горенбург и другие.

Кроме этого, официально утверждено место будущего памятника. Он появится напротив главного входа в здание Свердловской киностудии на Проспекте Ленина, 50б. Планируется, что эскиз монумента будет готов к отливке в бронзе к марту 2025 года. А в мае будет установлен.

Напомним, решение об установке памятника Алексею Балабанову было принято в августе на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга ("Совет неравнодушных"). Идею поддержал глава города Алексей Орлов. Балабанов ушел из жизни в мае 2013 года.