В аэропорту Челябинска мигрантам вручили повестки в военкомат

В челябинском аэропорту имени Курчатова прошел рейд по проверке нарушений миграционного законодательства с участием представителей нескольких силовых ведомств, включая Пограничное Управление ФСБ и военный комиссариат.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, было проверено более 300 граждан, которые прилетели в Челябинск из других стран.

Мигрантов проверили на причастность к совершению преступлений и поставили на фотоучет. Помимо памяток с правилами пребывания и ведения трудовой деятельности в России, шести иностранным гражданам, имеющим российское гражданство, вручили повестки для явки в военкомат.

Напомним, в конце июля 2024 в Екатеринбурге прошел рейд по постановке мигрантов, получивших российское гражданство на воинский учёт. В ходе проверки удалось выявить 12 таких граждан.