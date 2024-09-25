Электромобиль Lada e-Largus будет стоить от 3 миллионов рублей

Электромобиль Lada e-Largus с учетом субсидии для покупателей будет стоить от 2,99 миллиона рублей за базовую комплектацию. Серийный выпуск электромобилей Lada e-Largus уже начался на заводе в Ижевске. Также открыт предзаказ автомобиля. Об этом рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Дата начала продаж пока неизвестна, пишет Lenta.ru.

Соколов также отметил, что на заводе будут изготавливать как пассажирские, так и коммерческие универсалы. Объем производства электромобилей до конца года будет зависеть от предпродаж и спроса со стороны покупателей.

"Конечно, мы должны накопить определенное количество, в первую очередь здесь, на складе готовой продукции, и потом уже довести до всех дилерских центров нашей страны, а их сегодня больше 320 во всех регионах абсолютно… До конца года мы выпустим там сотню, две, может быть, сотни таких автомобилей", - отметил Соколов.

Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Запас хода пассажирского электромобиля составит 420 километров, грузопассажирского – от 320 километров.

Автомобиль адаптирован для российских климатических условий. Электромобиль будет отличаться решеткой переднего бампера: чуть правее названия будет располагаться серебристый квадрат с синей буквой "е". Молдинг на решетке также будет синего цвета. В "АвтоВАЗе" пояснили, что это символизирует экологически чистую энергию. Также у модели будут оригинальные литые диски колес, разработанные специально для Lada e-Largus.