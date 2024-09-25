Православные отметили праздник перенесения мощей Симеона Верхотурского, всея Урала и Сибири чудотворца

Тысячи верующих отправились в Верхотурье, чтобы встретить праздник перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Урала и Сибири чудотворца. 25 сентября 1704 года мощи были перенесены из меркушинского храма Архистратига Михаила в Крестовоздвиженский храм Свято-Никольского мужского монастыря.

Праздничную литургию возглавил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а сослужили Владыке епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Серовский и Краснотуринский Феогност, епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

Этот год можно назвать особенным. Впервые за пять лет православные верующие прошли 370-километровый крестный ход от уральской столицы до столицы духовной. Владыка Евгений благословил паломников и поблагодарил за этот духовный подвиг – 18 дней они находились в пути и посетили десятки православных храмов, вознося молитвы о Святой Руси. По традиции, и крестный ход, и праздник перенесения мощей святого Симеона Верхотурского проходят при поддержке Фонда святой Екатерины.

«Святой Симеон Верхотурский – это всемирно почитаемый святой. Я был очень удивлен, когда был в Иерусалиме на Святой Земле, в Греции, в более удаленных заграничных русских храмах, везде на меня взирал святой праведный Симеон Верхотурский. Его почитают в России и отдаленных странах. К нему обращаются, потому что он слышит и отвечает», - делится Владыка Евгений.

«Ко мне сейчас приходят какие-то близкие, знакомые друзья, которые приезжают сюда в Верхотурье, и с удивлением говорят: “Послушайте, я ехал сюда вот с такой проблемой, и у святых мощей эта проблема была решена”. Сестры Ново-Тихвинского монастыря ведут летопись чудес, которые сегодня происходят здесь: сколько людей родилось, сколько семей создалось, сколько семей не распалось. Это самые понятные чудеса, но, а более глубокие тонкие моменты, их знает только Господь Бог», - продолжает архипастырь.

Отметим, что Симеоновский крестный ход один из самых продолжительных в России. Его история началась 320 лет назад. Особо почитали святого Симеона Верхотурского и в семье императора Николая II, и в 1913 года они передали Крестовоздвиженскому собору серебряную сень, где с тех пор хранится святыня. Стоит отметить, что сам собор был построен к празднованию 300-летия Дома Романовых. Это третья по величине церковь в России, уступающая только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге.