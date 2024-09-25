Проезд по ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет стоит 8,9 тысячи

Названа начальная стоимость проезда по высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург.

Билет на поезд на момент запуска ВСМ (третий квартал 2028 г.) будет стоить порядка 8,9 тыс. руб., приводит РБК слова замминистра транспорта России Дмитрия Зверева, сказанные на пленарном заседании Госдумы.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что стоимость проезда будет 10 тыс. руб. По его словам, вложения в реализацию данной магистрали "достаточно серьезные". Всего затраты на строительство ВСМ оцениваются в 1,5 трлн руб., а вместе с сопутствующими затратами — в 1,755 трлн руб.

Ранее в Екатеринбурге на выставке "Иннопром" представили макет поезда, который будет курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Два первых поезда будут готовы к сертификации к 2028 году. После сертификации составы поставят РЖД. "Российские железные дороги" в текущем году вложат 12 млрд руб. в подготовительные работы для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали.