Выпускники уезжают. В Самарской области собираются платить за поступление в местные вузы

Недобор студентов в региональных вузах в Самарской области стал причиной беспокойства местных властей. Они хотят платить абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ, которые поступят в вузы области. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее в ряде регионов России ввели выплаты для самых успешных выпускников с целью удержать их на малой родине. Потому что многие, видя перед собой перспективы, уезжают в более богатые регионы, прежде всего Москву и Санкт-Петербург. Так, из Самарской области уехали около 2 тыс. выпускников с высокими результатами, рассказал врио руководителя департамента науки Марк Шлеенков. Правда, насколько можно судить, речь идет об оттоке за последние несколько лет (всего в этом году 11 классы в области закончили около 12 тыс. человек). Но цифра все равно огромная, ведь Самара - город-миллионник, а область является одной из самых населенных в России (более 3 млн) и никак не может считаться захолустьем.

Однако этот негативный процесс наблюдается и там. В результате не выполнен план набора по программам бакалавриата и специалитета по инженерно-техническим направлениям (металлургия, машиностроение, химические технологии, энергетика, авиационная и ракетно-космическая техника), в которых как раз и есть большая потребность. Всего не выбрано 281 место. Кроме того, остались невостребованными 340 мест по целевому набору. Это хуже, чем было в 2023 году.

Но дело не только в чисто количественных показателях. Недобор даже на бюджет означает, что конкурса при поступлении не было, то есть вузы брали всех подряд, что неизбежно снижает уровень будущих специалистов.

Чтобы мотивировать абитуриентов остаться в регионе, департамент предложил ввести единовременную денежную выплату тем, кто набрал выше 275 баллов на ЕГЭ по трем предметам и поступил в местные вузы. Это позволит дополнительно удержать в Самаре около 380 абитуриентов с высокими баллами, считают власти. Хотя откуда следуют эти цифры, непонятно.

Также для увеличения интереса абитуриентов к инженерно-техническим направлениям планируется организовать и провести выездные профориентационные мероприятия для школьников 8-11 классов во всех муниципалитетах Самарской области до конца 2024 года. Эти и другие предложения направят на рассмотрение губернатору Вячеславу Федорищеву.

Такие мероприятия, однако, обычно носят удручающий характер. Будущим выпускникам обещают разные привилегии при поступлении. А абитуриенты "делают одолжение" вузам и кафедрам, что идут к ним. Соответствующим образом проходит и обучение. Кафедры упрашивают школьников прийти к ним на специальность, так как с уменьшением количества студентов уменьшаются и ставки, то есть зарплата преподавателей. К образованию это имеет уже весьма отдаленное отношение.