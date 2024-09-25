Принят в I чтении законопроект, который запрещает усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о запрете на усыновление или опекунство детей из России для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Инициативу подготовила группа депутатов, среди которых, в частности, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников и вице-спикеры Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой и другие.

Проект опубликован на портале Госдумы.

Как отмечают авторы проекта, он направлен на выполнение госполитики чтобы исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ*-сообществ.

Также указан перечень стран, которых коснется запрет: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Британия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эстония и другие. Именно в этих странах смена пола разрешена либо путём медицинской операции, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.

"При этом хотелось бы отметить, что, вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне", - написано в документах к законопроекту.

* ЛГБТ запрещено и признано в РФ экстремистским движением