Бывший тюменский сенатор стал новым замом Моора

Бывший сенатор Павел Тараканов назначен заместителем губернатором Тюменской области вместо ушедшего в отставку замгубернатора Эдуарда Бакиева, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Также он назначен руководителем представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Павел Тараканов ушел в отставку 19 сентября. Его место в Совете Федерации занял бывший уральский полпред президента Владимир Якушев. Он стал первым вице-спикером верхней палаты российского парламента.