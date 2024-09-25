Работник райадминистрации в Челябинске осуждён за коррупцию

Тракторозаводский суд Челябинска приговорил к четырем годам условно работника хозяйственного отдела администрации Тракторозаводского района за получение взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, подсудимый, занимая должность старшего инженера хозяйственного отдела администрации Тракторозаводского района, курируя осужденных к обязательным работам, получил от двоих из них взятки в размере 12 тыс. руб. и имущество стоимостью свыше 10 тыс. руб.

За взятки работник администрации записывал в табель учёта часы якобы "отработанного" осуждёнными времени.

Подсудимый признал вину в полном объеме, полученные в качестве взяток деньги конфискованы.

Как мы сообщали ранее, 18 сентября силовики задержали главу города Артёмовский Свердловской области. Возможным поводом послужило получение главой города взяток от муниципальных унитарных предприятий.