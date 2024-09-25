На Тихоокеанский флот прибыли атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск"

Тихоокеанский флот России пополнили атомные подлодки "Александр III" и "Красноярск". Они завершили арктический межфлотский переход от Северного флота до места постоянного базирования.

Указанные подлодки участвовали в стратегических учениях "Океан", которые проходили с 10 по 16 сентября. По словам главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева, они отрабатывали свойственные для себя задачи, участвуя в составе одной из группировок. Он напомнил, что на базе в Вилючинске всегда базировались атомные подводные лодки.

"Несомненно, она развивается под требования новых кораблей. Под эти требования развивается вся инфраструктура, поэтому она только совершенствуется", - цитирует РИА Новости Моисеева.