В Прикамье могут закрыть две колонии из-за ухода заключенных на СВО

В Пермском крае могут закрыть две исправительные колонии из-за ухода заключенных на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал "Погоны и галстуки".

По данным канала, многие заключенные якобы воспользовались правом уйти на специальную военную операцию и колонии опустели.

В частности, канал сообщает о том, что в ИК-37, где отбывают наказание бывшие силовики, находится около 100 человек, а рассчитана она на 400. Такая же история в ИК-38 в Березниках.

Накануне.RU обратилось за комментарием в ГУФСИН России по Пермскому краю. На момент публикации ответ не получен.