В Челябинской области прокуратура добилась компенсации работнику, который не ходил в отпуск два года

В Магнитогорске прокуратура проверила акционерное общество "Работы взрывные специальные" на соблюдение трудового законодательства по обращению ее бывшего работника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, работодатель не выплатил работнику компенсацию за неиспользованный два года отпуск в размере 800 тыс. руб.

После вмешательства прокуратуры организация выплатила сотруднику необходимую компенсацию, проценты за задержку выплаты, а также и компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб.

Как мы сообщали ранее, в мае 2024 года работникам завода в Свердловской области с помощью прокуратуры выплатили более 24 млн руб. долгов по зарплате.