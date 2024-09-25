В Первоуральске ученик выпал со второго этажа школы во время перемены

На Среднем Урале ученик школы выпал из окна в перерыве между уроками. Сейчас в обстоятельствах разбираются прокуроры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня утром в средней школе №5 с углубленным изучением отдельных предметов в Первоуральске.

На перемене после урока ОБЖ 13-летний ученик забрался на подоконник в классе, свесил оттуда ноги, а затем выпал из окна второго этажа. Учителя в классе в этот момент не было.

Предположительно, парень пытался удивить одноклассников и сказал, что если прыгнуть с такой высоты, то ничего не будет. Но школьник сильно ошибся — он получил серьезную травму спины. Подросток был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Известно, на окнах школы не было блокирующих устройств, препятствующих их открытию детьми.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства травмирования ученика. Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы.