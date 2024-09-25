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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Москва
Фото: Накануне.RU

Экс-губернатор Югры получила удостоверение сенатора Совфеда

Бывшая губернатор Югры Наталья Комарова появилась на первом для себя заседании Совета Федерации. Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко вручила своей новой коллеге удостоверение и нагрудный знак.
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Комарова получила знаки сенатора вместе с другими новыми членами Совфеда. Ей прочат карьерный рост - уже осенью она может занять пост председателя одного из комитетов верхней палаты парламента.

Об отставке Комаровой стало известно летом текущего года. Ее пост занял глава Тюмени Руслан Кухарук, пообещавший выдвинуть Комарову в сенаторы. После победы Кухарука на выборах главы Югры Комарова официально стала сенатором.

Комарова родилась 21 октября 1955 г. в Псковской области. В 1978 г. закончила Коммунарский Горно-Металлургический институт, инженерно-экономический факультет по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации "Инженер-экономист". Трудовую деятельность начала в 1978 г. на Коммунарском металлургическом заводе в должности техника по труду лаборатории научной организации труда, затем экономиста планово-экономического отдела УКСа. В 1980 г. переехала в Новый Уренгой (ЯНАО), где стала работать в горисполкоме. В 1994 г. возглавила город. Занимала этот пост до 2000 г. В октябре 2000 г. – декабре 2001 г. – первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, глава Экономический Совет округа. После перешла в Госдуму. В 2010-24 гг. - губернатор Югры.

Валентина Матвиенко вручает Наталье Комаровой удостоверение и нагрудный знак сенатора(2024)|Фото: Скриншот трансляции заседания Совета Федерации в официальной группе СФ "ВКонтакте" / vk.com/sovfedinfo

Теги: Наталья Комарова, Валеноина Маткиенво, сенатор


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