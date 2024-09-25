Похищенную в Саратовской области женщину нашли с перерезанным горлом

Предпринимательницу из Саратовской области, которую неизвестные похитили 22 сентября, нашли с перерезанным горлом на трассе. Установить местонахождение ее машины помог квадрокоптер.

По информации SHOT, есть две версии произошедшего: угон машины и любовный треугольник. По некоторым данным, у Натальи, которая была замужем, были отношения с женатым мужчиной. Наталья и муж воспитывали сына.

47-летнюю Наталье Алешникову неизвестные похитили на её же машине Toyota RAV4 в городе Балаково накануне её дня рождения. Все произошло на парковке возле ее дома. Похитители были одеты в тёмную одежду, на лицах были маски.

В списке подозреваемых ее муж - Алексей Алешников. Он может быть организатором похищения. Еще один человек, которого будут проверять – жена любовника Натальи.

Похитители до сих пор остаются неизвестными. Следователи установили по приложению в телефоне, что он находился в радиусе километра от места похищения, а в соседнем дворе был найден её паспорт.

Официальных версий убийства пока нет. Дело ведет Следственный комитет.