КРТ зайдет в Академический район уже в 2025 году

Очередная площадка, которую уж в 2025 году отдадут под комплексное развитие территории (КРТ) в Екатеринбурге, располагается в Академическом районе. Об этом во время пресс-конференции рассказал директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

"На следующий год мы планируем также вовлечь площадку в Академическом районе. То есть, ранее он у нас был не охвачен программой КРТ, поэтому в следующем году там, возможно, тоже появится площадка. Это одна из площадок, которую раньше планировалось реализовать через развитие застроенных территорий, но по определенным причинам этого к сожалению не случилось", - рассказал Руслан Габдрахманов.

Он также добавил, что на 2025 год запланировано вовлечение пока только пяти территорий - почти все площадки расположены в Железнодорожном и Чкаловском районе. Количество может быть изменено в будущем. Ну а первый объект с начала действия КРТ будет сдан в Екатеринбурге уже в этом году.