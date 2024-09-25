Тюменские аграрии собрали 1 миллион тонн зерна

Тюменские аграрии собрали 1 миллион тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Несмотря на сложности, которые возникли из-за крупнейшего в истории региона паводка, а также из-за дождливой погоды, специалисты приняли все необходимые меры для сохранения урожая. Большое спасибо за труд!" - говорится в сообщении.

Аграрии Тюменской области продолжают уборочные работы. По данным Департамента АПК региона, обмолочено 376 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор составляет 934 700 тонн, урожайность - 25 центнеров с гектара.

Убрано 3 824 га картофеля, собрано 108 697 тонн картофеля, урожайность составила 284 центнера с гектара. Убран 421 гектар овощей, собрано 19 727 тонн.

В Исетском районе на сегодня зерновой клин обмолочен на площади 35,894 тысячи га (65% от плана), намолочено 103,4 тысячи тонн зерна при урожайности 28,8 центнера с гектара в бункерном весе. Обмолот рапса проведен на площади 1 388 га (21,2% от плана), намолот составил 2 943 тонны в бункерном весе, при урожайности 21,2 ц/га.

Ведутся работы под урожай 2025 года - посев озимых культур проведен на площади 848 га. (170% от плана). Основная осенняя обработка почвы проведена на площади 16 928 га - 27% от общей потребности (62,7 тыс.га). Обработка пашни осуществляется по мере уборки культур.

Засыпано семян под урожай 2025 года – 5,685 тыс.тонн – 39% плана.