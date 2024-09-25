Екатеринбург — исключение: в мэрии заявили, что не станут сносить частные дома под КРТ

Частные дома в Екатеринбурге не станут сносить в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений города Руслан Габдрахманов. По его словам, многие муниципалитеты идут этой дорогой, однако уральская столица станет исключением и продолжит работать в первую очередь над расселением аварийного и потенциально аварийного жилья.

"Так сейчас прорабатывается вопрос вовлечения индивидуальной жилой застройки в комплексное развитие территории. Многие города просят такие территории включать, но я сразу скажу, что Екатеринбург в этом плане исключение. Мы не рассматриваем ни в следующем, ни в этом году те территории, на которых находятся индивидуальные жилые дома, под КРТ. Мы сразу хотим успокоить всех граждан, такого в Екатеринбурге в ближайшие годы не будет, потому что у нас есть достаточно большой объем того ветхого и уже аварийного, и потенциально аварийного жилого фонда. Во всех районах Екатеринбурга есть такие объекты, которыми надо заниматься. Поэтому многоквартирные дома до 2-3 этажей — это для нас сейчас приоритет", — заявил Руслан Габдрахманов.

Он также добавил, что в будущем под КРТ попадут и многоэтажные дома, однако на сегодняшний день степень их износа невелика, если сравнивать с теми же двухэтажными бараками. Более того, снос пятиэтажных домов нецелесообразен экономически.