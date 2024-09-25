В суде по делу об убийстве мигрантами 17-летнего челябинца выступили следователи

В Челябинске на суде по делу об убийстве 17-летнего подростка толпой мигрантов выступили следователи, которые работали с обвиняемыми. Как сообщает "КП-Челябинск", все они рассказали о том, что у обвиняемых был переводчик, адвокат, у несовершеннолетних был законный представитель, давления ни на кого не оказывали.

Сами обвиняемые при этом вели себя нервно. Один из подсудимых пытался намекнуть на то, что его собственные показания сфабрикованы.

"Вы когда меня задержали, вы сказали, я давал по-русски ответ. А я раньше по-русски вообще не понимал. Как я мог отвечать?" – сказал обвиняемый.

При этом следователь, который допрашивал обвиняемого, отмечает, что подсудимый говорил на русском, либо с помощью переводчика, при необходимости.

Другой обвиняемый пытался с помощью ходатайства оспорить подлинность видеозаписи, на которой запечатлено его участие в избиении потерпевшего. Кроме того, обвиняемые не согласились с суммой иска, которую они должны выплатить потерпевшим.

"У меня возможности нет", – заявил один из обвиняемых Таир Джалилов.

Напомним, тело 17-летнего жителя Челябинска с ножевым ранением обнаружили 9 апреля 2023 года. По делу проходят семь человек, уроженцев Таджикистана. По версии следствия, обвиняемые в результате конфликта избили подростка, а затем один из них ударил потерпевшего ножом в грудь.