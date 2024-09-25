На форуме 100+ Technobuild в Екатеринбурге обсудят школу, построенную по ГЧП

На форуме 100+ Technobuild в Екатеринбурге обсудят результаты пилотного проекта по строительству и эксплуатации школы №41 в рамках концессионного соглашения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

Дискуссия пройдет 1 октября в 12.00 в зале 3.4 Конгресс-центра МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Организаторами выступают комитет по строительству СОСПП и девелопер "Атомстройкомплекс". Участие в дискуссии также примут эксперты министерства образования и молодежной политики Свердловской области, департамента образования Екатеринбурга, операторы различных программ дополнительного образования и реабилитации детей с особенностями развития, которые уже работают на площадке школы №41.

"В Екатеринбурге по-прежнему остро стоит вопрос нехватки мест в школах. Механизм концессии позволяет наращивать не только объемы строительства школ, но и эффективность работы таких объектов. Концессия дает юридические и финансовые возможности использовать площадку школы для предоставления населению широкого спектра программ дополнительного образования, продленного дня, реабилитационных программ для детей с особенностями развития, а также образовательных и оздоровительных программ для взрослых. Фактически, школа становится культурным центром для всего района.

На пилотной школе №41 совместно с департаментом образования Екатеринбурга нам удалось реализовать уникальный культурно-образовательный комплекс, где дети могут с пользой проводить весь день, а родителям больше не нужно возить их в кружки и секции. Здесь уже работают ведущие операторы региона – спортивные, танцевальные, лингвистические и другие. Они задействуют всю инфраструктуру здания – спортивные, хореографические залы, концертный зал, мультимедийные классы. Нам удалось выстроить взаимовыгодную работу – обо всех преимуществах, которые получает школа, операторы образовательных и реабилитационных программ, а также жители района, мы расскажем в ходе дискуссии на форуме 100+ Technobuild", - сообщил замдиректора ГК "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.

Вопросы тиражирования практики концессионных соглашений в сфере образования регулярно поднимаются на площадке СОСПП. Эксперты Союза отмечают, что популяризировать механизм концессии среди девелоперов можно, если снять противоречия в нормировании и законодательстве, которые препятствуют обеспечению четких и прозрачных условий работы для всех участников.

"Атомстройкомплекс", который на сегодняшний день является единственным обладателем опыта строительства и управления школой в рамках концессионного соглашения в Екатеринбурге, взял на себя ответственность за разработку документа, в котором собраны выявленные в ходе реализации пилотного проекта коллизии и рекомендации по их устранению. Этот документ будет презентован профессиональному сообществу в рамках дискуссии на форуме 100+ Technobuild.

Напомним, что "Атомстройкомплекс" инициировал заключение первого концессионного соглашения по строительству школы №41 в Екатеринбурге. Школа была введена в эксплуатацию в конце 2023 года, по условиям соглашения девелопер еще в течение пяти лет обеспечивает управление всех инфраструктурой объекта.

К концу года "Атом" введет вторую школу по концессии: на 1500 мест в Пионерском микрорайоне. На этом объекте будет реализована та же программа дополнительного образования, что и в школе №41 – она демонстрирует высокую востребованность среди населения.

Дискуссия "Как сегодня работает школа, построенная по ГЧП. Разбор первого кейса Екатеринбурга" пройдет 1 октября в 12.00 в МВЦ "Екатеринбург-Экспо", в зале 3.4. Для посещения необходима предварительная регистрация на сайте форума.