К бывшему мэру Сочи пришли с обысками

Задержан бывший мэр Сочи Андрей Копайгородский, у него прошли обыски.

Схожие мероприятия прошли у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева, пишет РИА Новости. Последний был заместителем Копайгородского.

В мае этого года Копайгородский подал в отставку. В июле депутаты горсобрания Сочи выбрали нового главу города. Им стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин. Потом стало известно об уходе Копайгородского на спецоперацию.