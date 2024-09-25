Курильщики, бойтесь! Штраф в 1500 рублей могут ввести за курение "электронки" за рулем

Водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение "электронок", "парилок" и прочего за рулем. Проект изменений в пункте 2.7 Правил дорожного движения пока находится на этапе публичного обсуждения, дорабатывать в Министерстве транспорта его будут до 10 октября.

По данному пункту уже запрещено разговаривать по телефону за рулем без подставки, которая освобождает руки. Нарушение фиксируют камеры наблюдения. Теперь Минтранс хочет расширить перечень запрещённого до "всех устройств": руки должны быть полностью свободны.

По пояснили Mash в Национальном автомобильном союзе, речь идёт об электронных сигаретах, вейпах, парилках и так далее.

Отмечается, что речь пока не идет об обычных сигаретах, этот вопрос будут рассматривать отдельно.