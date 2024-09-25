В Тюменской области ребенок получил множественные переломы в детском летнем лагере

В Тюменском районе со школы взыскали 200 тысяч рублей за травму семилетнего ребенка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Травму ребенок получил в летнем лагере дневного пребывания. В июне текущего года он выполнял упражнение на спортивном снаряде, упал и получил множественные закрытые переломы грудного отдела позвоночника.

Прокурор взыскал в пользу ребенка 200 тыс. руб. Суд требования удовлетворил. Их исполнение находится на контроле прокуратуры.