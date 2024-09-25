Астраханцы в ТОП-5 финалистов проекта «Юнармейский календарь дней единых действий»

Финал проекта «Юнармейский календарь дней единых действий» проходил накануне в Москве и объединил 11 команд из 8 регионов России: Астраханской, Московской, Ростовской, Тверской и Калужской областей, Донецкой Народной Республики, Кабардино-Балкарской Республики, города Санкт-Петербурга.

Как сообщает агентство по делам молодежи Астраханской области, регион представляли Лавелин Никита, Тимофеев Дмитрий и Мартынова Любовь из сводной команды юнармейских отрядов ГАОУ АО «Казачий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова» и МКОУ ЗАТО Знаменск «Гимназия № 231».

В рамках подготовки к мероприятию каждой команде необходимо было разработать свою настольную игру, приуроченную к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ребята привезли подготовленные материалы и презентовали экспертам свою настольную интеллектуальную игру «Русский солдат не знает преград».

При подведении итогов были определены 5 победителей. Команда Астраханской области заняла IV место за разработку настольной игры, посвящённой 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Юнармейцы награждены ценными подарками, дипломом и денежным сертификатом на сумму 20 тысяч рублей.