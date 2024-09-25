Аграрии в Челябинской области получают господдержку опережающими темпами

Министерство сельского хозяйства Челябинской области к 25 сентября выплатило аграриям региона субсидии в размере 1 млрд 754,4 млн руб., из них 619,6 млн из федерального бюджета и 1 млрд 135 млн – из областного. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, выплачено уже 75% от годового объема, что превышает средний по стране показатель на 4,6%.

Однако данной суммой поддержка сельской промышленности не исчерпывается. Минсельхозу ещё предстоит определиться с получателями грантов на закупку сельхозпродукции, включая покупку элитных семян картофеля и гибридов овощей. Государственную поддержку получат как крупные сельскохозяйственные кооперативы, так и небольшие фермерские хозяйства.

Благодаря подобным субсидиям агропромышленный комплекс области сможет возместить расходы и обеспечить себе рентабельность. Господдержка для аграриев Челябинской области будет выделена на 39 направлений сельского хозяйства.