Бакальчук после "рейдерского захвата Wildberries" ходил к Кадырову за советом

Владислав Бакальчук дал большое интервью, которое озаглавлено как "последнее перед стрельбой". Датировано оно 16 сентября 2024 г. В большом (на один час и сорок минут) разговоре он среди прочего упомянул роль главы Чечни Рамзана Кадырова в истории семьи. Он назвал последние события вокруг Wildberries рейдерским захватом.

"Больше восьми лет назад мы пересеклись с его представителями, и с этого момента мы дружили с его друзьями, ходили на праздники. Татьяна была тоже. Восемь лет назад они нам помогали. Когда все это случилось, я пошел в Кадырову за советом, они предложили помочь, благодаря этому я жив-здоров, не в тюрьме", - сказал Бакальчук, уточнив, что произошедшее с маркетплейсом – рейдерский захват, и у него есть опасения за свою жизнь.

Прокомментировал Бакальчук и развод со своей женой Татьяной. По его мнению, Татьяну "запугали, одурманили и развели братья Мирзояны".

"С апреля 2024 г. Татьяна перестала рационально мыслить и принимать решения", - сказал Бакальчук.

Стрельба произошла в Москве 18 сентября 2024 г. у главного офиса маркетплейса в Романовом переулке. В результате погибли два охранника, семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. Басманный суд Москвы арестовал 30 участников нападения. Всем им предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, в том числе на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Три из пяти перечисленных преступлений предполагают пожизненное заключение. Следствие еще не установило всех фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries.