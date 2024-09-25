За 8 месяцев этого года грузооборот морских портов Астраханской области вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Грузооборот морских портов Астраханской области продолжает расти. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Наш регион занимает ключевую позицию на самых коротких, экономически выгодных евро-азиатских транспортных маршрутах, и это наглядно подтверждает рост перевалки грузов через наши порты", - написал губернатор.

За восемь месяцев этого года грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 3,5 млн тонн, что на 28% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. За отчетный период в 2,5 раза увеличилась перевалка цемента, полипропилена и бумаги, химических изделий и удобрений – на 28%. Большую часть номенклатуры по-прежнему составляет зерно, его объем достиг 1,9 млн тонн.

Количество судозаходов составило почти 9 тысяч, что на 10% больше уровня прошлого года.

"При этом хочу отметить, что обработка импортных грузов выросла на 54%, до 715 тысячи тонн, а экспортных – на 22%, до 2,6 млн тонн", - отметил Игорь Бабушкин.