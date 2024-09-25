Полиция Челябинска задержала мужчин, напугавших жителей взрывом от петарды

В Челябинске правоохранители задержали мужчин, причастных к напугавшему жителей взрыву.

24 сентября в социальных сетях появилась видео со взрывом возле жилого дома в Ленинском районе Челябинска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, взрыв случился от петарды, которую бросил житель Кусинского района Челябинска "из хулиганских побуждений", проходя мимо жилого дома вместе с другом.

Полиция смогла найти нарушителей в течение часа после инцидента, осмотрев место происшествия и проведя поквартирный обход.

"Несмотря на то, что хулиган раскаялся в своем поступке и принес извинения жителям, действиям обоих участников инцидента будет дана правовая оценка, в соответствии с законодательством России их привлекут к ответственности", – сообщает ГУ МВД.