Джо Байден в октябре посетит Германию

Действующий президент США Джо Байден прилетит в Германию для обсуждения вопросов помощи Украине. Переговоры пройдут при участии канцлера Германии Олафа Шольца, а также главы Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом пишет Журнал Der Spiegel, сообщает Газета.Ru.

Встречу в формате "четверки" посвятят поддержке Украины.

Немецкие журналисты пишут, что Байден прилетит в Берлин в период с 10 по 15 октября. Визит должен продлиться три дня. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Предполагается, что в ходе своего визита Байден посетит военную базу Рамштайн.