В Дагестане задержали помощников украинских телефонных мошенников

ФСБ России сообщила о задержании пятерых членов организованной группы, которым вменили пособничество работникам украинских колл-центров, занимающимся кражей денег россиян.

Злоумышленники по фиктивным документам заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии. Потом они передали доступ к системе связи гражданам Украины. С указанных номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществляли мошеннические звонки россиянам.

Предварительный ущерб превысил 100 млн руб., при этом его окончательный размер может быть значительно выше из-за новых сведений. Участники ОПГ арестованы. В различных регионах страны по фактам мошенничества с использованием средств связи фигурантов возбуждено более 190 уголовных дел, сообщает центр общественных связей ФСБ.