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Политика Москва
Фото: Накануне.RU

Бывший уральский полпред Якушев стал первым вице-спикером Совета Федерации

Сегодня в Москве на заседании Совета Федерации появился новый первый вице-спикер верхней палаты российского парламента. Им стал бывший уральский полпред президента Владимир Якушев.

Вопрос о назначении Якушева стоял в повестке под номером четыре. Доклад о новом своем первом заместителе сделала переизбранная за два вопроса до этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Предлагаю на пост первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева. Губернатор Тюменской области наделил его полномочиями сенатора. Мы ценим, когда к нам приходят государственники", - сказала Матвиенко, кратко приведя биографию политика.

Александр Моор и Владимир Якушев на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2023)|Фото: Накануне.RU

По итогам тайного голосования, Якушев единогласно получил пост первого вице-спикера Совфеда. За него проголосовали 155 сенаторов. После объявления результатов Матвиенко пригласила Якушева занять новое рабочее место, он сел по левую руку от нее.

Недавно Якушев сменил Андрея Турчака на посту секретаря генсовета "Единой России", получив этот пост в статусе и.о. После ухода с поста полпреда Якушев сосредоточится на федеральной работе.

Теги: Владимир Якушев, Совет Федерации


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