В Екатеринбурге до конца октября продлили закрытие перекрестка Любви и Золотистого бульвара

Специалисты ООО "Уралдортехнологии" на месяц продлили работы на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Движение транспорта на участке будет закрыто до 26 октября, вместо этого проехать можно по улице Лучистая. Напомним. что там проводят работы по строительству Золотистого бульвара.

В связи с этим автобусные маршруты № 53, 045, 58, 63, 77 продолжат ездить по измененному маршруту. Автобусы № 77, № 054 и № 53 ходят по улицам:

в направлении к центру города: улицы Нескучная – Лучистая – Счастливая – Золотистый бульвар – улица Чемпионов, далее по маршруту;

в направлении из центра города: улица Чемпионов – Золотистый бульвар – улица Счастливая – улица Лучистая, далее по маршруту.

Остановки "Золотистый бульвар" и "Счастливая" временно отменены. Вместо них введены остановки "Любви" и "ЖК Солнечный".

Автобус № 58 ходит по улицам:

в направлении к центру города: улицы Нескучная – Лучистая – Чемпионов, далее по маршруту;

в направлении из центра города: улицы Чемпионов – Лучистая – Нескучная.

Вместо остановок "Золотистый бульвар", "Счастливая" и "Чемпионов" временно действуют "Любви", "ЖК Солнечный" и "Чемпионов".

Автобус № 63 ходит по улицам:

в направлении к ТЦ «МЕГА»: улицы Лучистая – Чемпионов – Золотистый бульвар – улица Счастливая – улица Лучистая, далее по маршруту.

Временно отменена остановка "Золотистый бульвар", "Счастливая", но введена "ЖК Солнечный".

Руководство ООО "Уралдортехнологии" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.