И даже опера про дроны: новый сезон в Нью-Йорке открыли оперой, написанной женщиной

Впервые за 141 год истории сцены сезон 2024/2025 в "Метрополитен-опере" открывают оперой, которую написала женщина – Джанин Тесори, пишет Daily.afisha.

"Grounded" ("Заземленная") - история летчицы Джесс, которую отстранили от полетов из-за "интересного положения" и отправили управлять беспилотниками. Автор либретто — американский сценарист Джордж Брант. Ведущую партию исполняет молодая канадская оперная певица Эмили Д’Анджело.

Произведение впервые представили прошлой осенью в Вашингтоне. Для "Метрополитен-оперы" его переработали. Композитору пришлось сократить произведение на полчаса и убрать из сюжета одного персонажа.

"Заземленная" основана на одноименной пьесе 2011 года американца Джорджа Бранта.

В нью-йоркском театре произведения женщин-композиторов демонстрировали пять раз. Впервые это произошло в 1903 году с оперой Этель Смит "Лес".