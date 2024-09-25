В селе Упорово провели мастер-класс по новой схеме плетения маскировочных сетей

В селе Упорово провели мастер-класс по новой схеме плетения маскировочных сетей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

С начала 2024 года неравнодушные жители изготовили и отправили в зону специальной военной операции более сотни маскировочных сетей. Также в селе неоднократно проводятся аналогичные мастер-классы - последний проходил в январе этого года.

В сентябре эффективному способу создания полотна обучали "серебряных" волонтеров. Мероприятие провела председатель ветеранской первички села Упорово Татьяна Романова.

Татьяна Романова сотрудничает со Знаменским собором города Тюмени, который также обучает добровольцев со всей Тюменской области и безвозмездно предоставляет материалы для маскировочных сетей.

"Когда по новостям говорят, что вражеские беспилотники запутались в масксетях и это спасло жизни нашим солдатам, это как бальзам на душу. Ну как не помогать в таком благом деле? Кто-то скептически относится к нашему труду. Мол, "наплетете сетей, и мы победим"? Конечно, победим!", - прокомментировала участница мастер-класса Людмила Крафт.

Кроме маскировочных сетей, упоровские волонтеры изготавливают носилки. В среднем на одно изделие уходит пара часов.