Магаданец получил срок за призывы уничтожать россиян и оправдание теракта Треповой

Преступление Пушкова заключалось в публикации соответствующих призывов в мессенджерах и соцсетях, пишет РИА Новости.

Приговор вынес Тихоокеанский флотский военный суд. Злоумышленник получил семь лет колонии общего режима.

Житель Магадана Сергей Пушков отправится в колонию. Он наказан за призывы уничтожать россиян, не поддерживающих Украину во время специальной военной операции, и оправдание гибели военкора Владлена Татарского.



