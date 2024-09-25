Магаданец получил срок за призывы уничтожать россиян и оправдание теракта Треповой
Житель Магадана Сергей Пушков отправится в колонию. Он наказан за призывы уничтожать россиян, не поддерживающих Украину во время специальной военной операции, и оправдание гибели военкора Владлена Татарского.
Приговор вынес Тихоокеанский флотский военный суд. Злоумышленник получил семь лет колонии общего режима.
Преступление Пушкова заключалось в публикации соответствующих призывов в мессенджерах и соцсетях, пишет РИА Новости.