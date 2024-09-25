Пожизненное заключение грозит нападавшим на Wildberries

Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает РИА Новости.

Стрельба произошла в Москве 18 сентября 2024 года у главного офиса маркетплейса в Романовом переулке. В результате погибли два охранника, семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, получили ранения.

Басманный суд Москвы арестовал 30 участников нападения. Всем им предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, в том числе на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Три из пяти перечисленных преступлений предполагают пожизненное заключение.

В материалах дела подчеркивается, что, обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", совершив это при сотрудниках полиции. А это говорит о том, что эти граждане не контролируют свои поступки.