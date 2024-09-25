Житель Нижнего Тагила украл из автобуса почти 4 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле местного жителя осудили за хищение из припаркованного автобуса свыше 3,9 млн рублей. Подробности об этом преступлении рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в этом году - 23 июня возле дома по ул. Космонавтов. Осужденный 2001 г.р. заметил припаркованный автобус марки "Simaz" нижнетагильского МУП "Тагильский трамвай". Подумав, что внутри транспорта могут быть ценные вещи, мужчина выдавил переднюю пассажирскую дверь и проник в салон. Под панелью приборов уралец нашел более 3,9 млн рублей, принадлежащих водителю, и похитил их.

441 тыс. рублей осужденный успел потратить до задержания. Остальное же было возвращено потерпевшему. Свою вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал уральца виновным по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере) и приговорил к трем годам исправительной колонии общего режима. Гражданский иск, заявленный потерпевшим, судом также был удовлетворен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.