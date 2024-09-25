25 Сентября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Мединский выступил за сокращение сроков обучения в школе и переучивание каждые 10 лет

Помощник президента РФ Владимир Мединский считает, что продолжительность обучения в российских школах нужно сократить, чтобы начинать заниматься профориентацией раньше. Обучение в течение 11 лет, как сейчас, он назвал "непозволительной роскошью". По его словам, само время диктует сокращение продолжительности образования, в том числе в вузе.
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"Все будет раньше и быстрее. Образование будет спрессованным по времени, будет более специализированным, оно будет рассчитано на ближайшие десять лет, а потом через десять надо будет переучиваться. Тот, кто не будет учиться чему-то новому, просто будет неконкурентоспособен",— сказал он.

Это напоминают известные слова Чубайса о рынке, в который если кто-то не впишется, будет просто не нужен.

Что стоит за словами Мединского? Подготовка общественного мнения к возвращению 10-летнего обучения или повторение постулата об "обучении в течение всей жизни"?

Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин считает, что это снизит качество образования. А в вузах если после четырех лет бакалавров работодатели считают недоучками, то что будет при сокращении сроков.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов возмущен призывом Мединского. Он пишет, что непозволительная роскошь - это иметь его советником главы государства. И приводит слова подписчика:

"Вот решил стать инженером-атомщиком, проучился 5 лет. Через 10 лет нужно будет менять профессию? На кого же? И сколько времени потребуется переобучение? А хирург, который учился 8 лет, на кого будет переучиваться?"

Заслуженный учитель России Александр Шевкин отмечает, что дети сейчас слабее, взрослеют позже, не читают, боятся больших текстов, и при этом нынешние 11 лет обучения меньше, чем 10 лет советской школы.

"При этих входных данных мы рискуем по реформе Мединского получить еще большие толпы неучей, не способных к продолжению образования в техникумах, колледжах и в вузах, ослабим и без того слабое пополнение хорошо подготовленными кадрами того, что раньше называли народным хозяйством", - написал эксперт.

В комментариях многие тоже выражают сомнение, но не в самом предложении учиться 10 лет, а в том, что за призывом Мединского стоят какие-то иные интересы, отличные от интересов страны. Люди также измучены бесконечными экспериментами над образованием.

Интересно, что для возвращения к десятилетке нужно заново переписывать все учебники и менять программу. В начальной школе она неоправданно растянута. Так, по программе "Школа России" дети начинают знакомиться с умножением и делением только в конце 2 класса.

Теги: владимир мединский, образование, школа


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