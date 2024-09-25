Опрос: жители Екатеринбурга считают, что школьное образование стало хуже

Большинство жителей Екатеринбурга считает, что сейчас в школах учат хуже, чем 10 лет тому назад. Опрос на эту тему в сентябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), с критикой среднего образования выступил каждый второй житель столицы Урала. Так, 51% опрошенных считают, что школьное образование стало хуже, чем было 10 лет назад. Чаще это мнение разделяют те, кому сейчас от 35 до 44 лет. Их доводы: "Методики неполноценные и дают урезанный материал", "С каждым годом все хуже".

11% екатеринбуржцев отмечают, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне, что и 10 лет назад. А 14% респондентов и вовсе уверены, что оно в целом стало лучше. Чаще об этом говорят те, кто моложе – каждый пятый в возрасте до 34 лет.

Напомним, ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга поддерживают идею возврата к системе распределения выпускников вузов.