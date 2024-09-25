25 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

У жителя Сухого Лога отобрали питбуля, которого тот натравливал на соседей

В полиции Сухого Лога рассказали, куда дели агрессивного американского питбультерьера, которого местный житель постоянно натравливал на своих соседей.

"Агрессивное животное изъято представителями ОМВД у хозяина и на данный момент содержится на передержке. Всего по уголовному делу было сотрудниками полиции территориального ОВД допрошено 23 человека", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОМВД России "Сухоложский".

Там также рассказали подробнее о самом обвиняемом. Как оказалось, уралец 1978 г.р. ранее уже был дважды судим: за причинение вреда здоровью и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. На момент задержания никем не работал, семейными узами не обременен.

Расследование уголовного дела завершено. Несмотря на показания свидетелей и собранную доказательственную базу, уралец свою вину так и не признал, в содеянном не раскаялся, сообщили в полиции. Уголовное дело в двух томах направленно в Сухоложский городской суд.

Напомним, что по версии следствия, обвиняемый дал команду своему псу атаковать знакомую женщину. Жертвой питбуля также стал несовершеннолетний сосед мужчины и соседская хаски, которой пришлось ампутировать часть конечности.

Теги: Сухой Лог, питбуль, собака, сосед


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