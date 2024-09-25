Бастрыкин поручил завести "уголовку" из-за избиения ученика музыкальной школы в Челябинске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело по факту избиения подростка из-за того, что тот зашел в подъезд дома нападавшего во время дождя. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Все случилось в Челябинске 19 сентября, когда ребенок с друзьями гулял возле своей музыкальной школы. Начался дождь, и они зашли в подъезд дома № 92б. Там живет один из подростков. Неожиданно из какой-то квартиры вышел мужчина и стал ругаться, а затем ударил 14-летнего мальчика кулаком в висок.

СУ СК России по Челябинской области организовало проверку по статье о побоях.

Как мы сообщали ранее, 24 сентября глава СК поручил также возбудить дело после серии избиений воспитанников в реабилитационном центре Талицы Свердловской области.