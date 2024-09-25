Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Telegram-канал МИД России.

Полет из Москвы в столицу США занял 12 часов. При этом правительственный борт преодолел расстояние по северному пути и облетал недружественные страны.

В аэропорту Лаврова встретили постпред России при ООН Василий Небензя, посол России в США Анатолий Антонов и генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

Выступление Лаврова на Генассамблее назначено на 28 сентября. В ближайшие дни министр посетит несколько двусторонних и многосторонних встреч высокого уровня. Среди них мероприятия в рамках ОДКБ, БРИКС, Группы двадцати, а также Группы друзей по защите Устава ООН. Также глава МИД РФ встретится с генсеком всемирной организации Антониу Гутерришем.