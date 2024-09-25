25 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Тагильский рабочий перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле рабочий металлургического предприятия перевел на счета мошенников почти 1,5 млн рублей. Сейчас в обстоятельствах разбирается полиция.
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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, 34-летнего мужчину ввела в заблуждение незнакомка, которая по телефону представилась "сотрудником Росфинмониторинга". Она заявила, что неизвестные якобы пытаются получить доступ к его учетной записи на портале Госуслуг, что повлечет мошенничество в сфере кредитования.

Звонившая убедила тагильчанина перевести все свои сбережения, а также деньги, которые надо было взять в кредит, на некие "безопасные счета" – это нужно якобы для опережения мошенников. Мужчина снял в банке свои накопления (200 тысяч рублей), а на следующий день оформил два кредита в разных банках на 700 и 500 тысяч. Все обналиченные средства он старательно перевел через банкомат на указанный звонившей девушкой счет.

Вернувшись домой, уралец рассказал обо всем супруге, которая сразу поняла, что мужа развели мошенники. Он обратился в полицию.

В МВД напоминают, что нужно критично воспринимать информацию от неизвестных по телефону. Будь то сообщение о взломе личной страницы в онлайн-банке или на портале Госуслуг, предложении записаться дистанционно на прием в социальный центр или поликлинику.

"Проверьте информацию, лично обратившись в организацию, от имени которой вам звонят, либо позвоните на телефон "горячей линии". Самое простое решение – положить трубку и не общаться с незнакомцами", - советуют в полиции.

Напомним, недавно в Екатеринбурге заслуженный врач РФ отдала мошенникам более 6 млн рублей.

Теги: мошенники, рабочий, кредиты, Нижний Тагил


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