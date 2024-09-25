Прокуратура проверит, почему "Ласточка" из Екатеринбурга в Каменск-Уральский опоздала к пассажирам на час

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса скоростного поезда N 7086 "Ласточка", следовавшего из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Напомним, что вчера вечером поезд должен был выехать со станции "Шарташ" в 18.48, однако пассажирам пришлось ожидать прибытия лишние 54 минуты - до 19.39.

"Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия. По их итогам будет дана оценка соблюдению АО "Свердловская пригородная компания" законодательства о защите прав потребителей", - рассказали в пресс-службе ведомства.