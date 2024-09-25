Мэрия Миасса выплатит 4 млн рублей за ребенка, упавшего в котлован

Миасский городской суд Челябинской области взыскал четыре миллиона рублей из-за падения ребенка в котлован. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Из сообщения следует, что в августе 2023 года работники коммунальных служб города не выставили должным образом ограждение котлована. В результате этого девочка, идя по тротуару в темное время суток, не заметила яму и упала в нее. Из-за падения она получила травмы, которые до сих пор причиняют ребенку боль и не позволяют до конца восстановиться.

Суд взыскал с МУП "Городское хозяйство" в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 2 млн руб., а также компенсацию сверх возмещения вреда в сумме 2 млн руб.