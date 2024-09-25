Оклад не ниже МРОТ? Конституционный суд России вступился за учителей

Конституционный суд (КС) России принял решение, которое может оказать положительное влияние на зарплаты учителей. Она не может быть ниже МРОТ и без дополнительных надбавок. Постановление опубликовано на сайте суда.

В мае сообщалось, что учительница Елена Харюшева из Архангельской области подала жалобу в КС. В 2021 году ей включили дополнительные работы в состав ее зарплаты, дотянув общую сумму до МРОТ. Она уверена, что так не должно быть. Размер основной ставки должен быть не ниже МРОТ, а дополнительные работы должны идти в плюс к этой сумме.

Проблема носит массовый характер. Почти во всех регионах России оклады учителей ниже МРОТ и превышают его только за счет выполнения дополнительных работ. Это признала замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. В 74 субъектах РФ ставка педагогов варьируется от 7 до 18 тысяч рублей, что является ничтожной суммой и унижением учителей, считают многие эксперты и сами учителя. Еще год назад об этом заявил профсоюз "Учитель", который заявил об издевательском отношении государства к учителям.

Как отметила Васильева, доля стимулирующих выплат в зарплате педагогов варьируется от 6% до 50%, то есть до половины всей зарплаты учителя получают за "дополнительные опции", а не за свою основную работу. Многие же эксперты считают, что, напротив, бóльшую часть зарплаты должен составлять именно оклад - оплата за основную работу - обучение детей. Которая, как оказывается, оценивается в жалкие гроши.

КС принял позицию учительницы. Он постановил, что оплата за выполнение дополнительных работ не может включаться в сумму зарплаты, не превышающей МРОТ. Иначе повышенная месячная зарплата может не отличаться от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях, что означает дискриминацию. Классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими, руководство методическими объединениями и пр., а также учебная работа сверх установленной нормы, представляют собой разновидности дополнительных работ. И эта работа оплачивается отдельно.

Дело учительницы подлежит пересмотру, поскольку суды низших инстанций ее жалобу отклонили.

Решение КС крайне важно, поскольку в России действует дискриминационный принцип оплаты труда учителей. Их переработка не считается таковой и оплачивается не по повышенному, а по обычному тарифу. То есть Минпрос полагает, что учителей можно обязать работать больше нормы и вообще не считать это переработкой. В результате такого подхода учителя получают мизерные суммы - 20-25 тыс. рублей "чистыми" на ставку. А час работы российского учителя с учеником, с учетом численности классов, оценивается в среднем в позорные 16 рублей, заявил доктор экономических наук, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, директор НП "Центр экономики образования" Анатолий Вифлеемский.

Он считает, что чиновникам выгодно, чтобы учителя работали на две ставки, покрывая огромную нехвату своих коллег. Мизерная зарплата является способом экономического принуждения к тому, чтобы учителя брали повышенную нагрузку.

Теперь Минпрос должен пересмотреть правила оплаты труды учителей. Но вот насколько вырастут их зарплаты, покажет только время. Ведомство давно говорит об этом и обещает даже разработать единую и понятную систему, но все остается на словах. Учителя в России являются самыми низкооплачиваемыми работниками после дворников и уборщиц.