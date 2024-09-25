Новый мессенджер "Зосима" заработает в России уже в ноябре 2024 года

Православный мессенджер "Зосима" появится в России уже в ноябре этого года. Об этом рассказал президент фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов. Он отметил, что приложение разработали специально для проекта "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области. Название выбрали в честь святого Зосимы, игумена Соловецкого.

"Зосима" предназначен для общения верующих, получения новостей о ближайшем храме, просьб о молитвенной поддержке. Также мессенджер поможет священникам собирать пожертвования и оперативно принимать срочные требы, пишет РБК.

"Зосима" — это мессенджер, который делают наши партнеры уже год, это что-то среднее между WhatsApp* и Telegram. Это действительно российский продукт, который уникален по своим разработкам, и он будет для сбора информации и обмена данными", — подчеркнул Агапов.

"Зосима" будет работать на основных мобильных платформах, а зарегистрироваться смогут все желающие.

Агапов отметил, что "Зосиму" рано называть православным мессенджером: он сможет стать таким только после одобрения Русской православной церкви.

По данным СМИ, у РПЦ пока нет информации о проекте.

Мессенджер уже начинают тестировать в Ярославской области.

* принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская