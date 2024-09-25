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Происшествия Красноярский край
Фото: Накануне.ru

СКР назвал две основные версии отравления семьи в Красноярском крае

В Красноярском крае следователи получили предварительные результаты исследования отобранных проб продуктов, изъятых у отравившейся едой семьи. Озвучены также основные версии причин трагедии.

Основные версии следствия о причинах отравления членов семьи – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.

По предварительным данным, в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также взятых в жилище семьи бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений не выявлено. Исследования питьевой воды на микробиологические показатели также не выявили превышения нормируемых значений, сообщает Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что семья обратилась за медицинской помощью 21 сентября с признаками отравления. В тот же день в больнице умерли два ребенка — девочка 6 лет и мальчик 13 лет, 22 сентября в реанимации скончалась девочка 11 лет, в ночь на 23 сентября — девочка 12 лет. Родители детей в тяжелом состоянии были в реанимации и пришли в себя 23 сентября. Мама четверых детей беременна пятым ребенком, его удалось спасти. Одной из версий случившегося называли отравление дихлофосом. Также сообщалось, что четверо детей отравились средством для травли мух. Изначально предполагалось, что они варили пельмени сами и по ошибке добавили порошок вместо приправы. Однако судмедэксперты не обнаружили в организме одной из умерших девочек следов инсектицидного средства.

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